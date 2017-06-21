Иглоукалывание может стать эффективным болеутоляющим средством в отделениях неотложной помощи

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«В то время как акупунктура широко используется для лечения боли, она редко используется в отделениях неотложной помощи больниц», - говорит соавтор исследованиям Марк Коэн (Marc Cohen), профессор в Школы здоровья и биомедицинских наук Королевского мельбурнского технологического института. В эксперименте приняли почти 530 человек, поступивших в отделение неотложной помощи с острой болью в пояснице, мигренью или растяжением лодыжки.
Исследователи отметили, что спустя час после иглоукалывания у примерно 40 процентов пациентов наблюдалось значительное уменьшение боли. В целом, почти 83 процентов пациентов заявили, что согласны на повторный сенс акупунктуры.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Medical Journal of Australia».
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