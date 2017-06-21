У друга Барби появились новые версии

21 июня 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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На протяжении десятилетий производитель кукол Барби был сосредоточен на выпуске различных версий куклы, но теперь он наконец-то обратил внимание на Кена.Mattel представила 15 новых версий Кена, включая куклы с различными оттенками кожи, телосложением и прическами. Более года назад производитель представил новую Барби. В настоящее время компания стремится сделать свои куклы более разнообразными и привлекательными для сегодняшних детей.Кен не сильно менялся на протяжении 56 лет своего производства. Но теперь его будут выпускать в трех типах телосложения: «худой», «крупный» и «оригинальный». У него также будут современные прически, такие как «пучок» и «афрокосички», и семь оттенков кожи. Кроме того, у Кена будет новая одежда: тонкие галстуки, клетчатые рубашки и разноцветные футболки.