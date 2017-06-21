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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПьяный мужчина выпрыгнул из машины скорой помощи, а позже подал на медиков в суд
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Пьяный мужчина выпрыгнул из машины скорой помощи, а позже подал на медиков в суд


Пьяный мужчина выпрыгнул из машины скорой помощи, а позже подал на медиков в суд
Фото: AmericaRU.com
Житель Нью-Йорка, который утверждает, что город сделал недостаточно, чтобы удержать его от прыжка из движущейся машины скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения, подал в суд на медиков.

Евгений Кралкин (Yaugeni Kralkin) заявляет, что в июне прошлого года он оказался в карете скорой помощи после употребления алкоголя. Как сообщает New York Times, Кралкин был расстроен недружелюбным приемом в своей семье, когда вернулся домой с работы, так что он выпил бутылку коньяка и отправился на прогулку. Согласно судебным документам, 54-летнему мужчине удалось расстегнуть ремни на носилках, открыть заднюю дверь движущейся машины скорой помощи и выпрыгнуть.

В иске говорится, что должностные лица обнаружили Кралкина на улице без сознания с тяжелыми травмами. Он заявляет, что медики несут ответственность за свои действия, потому что он был настолько пьян, что не мог отвечать за поступки. Представитель парамедиков сообщает, что фельдшера не имеют права удерживать людей против их воли.
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