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Рэппер Prodigy скончался на 43-м году жизни


Рэппер Prodigy скончался на 43-м году жизни
Фото: AmericaRU.com
Американский хип-хоп-исполнитель Prodigy, участник дуэта Mobb Deep, скончался в возрасте 42 лет. Смерть артиста подтвердил его представитель в заявлении для Rolling Stone.

«С чрезвычайной грустью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Альберта Джонсона, более известного миллионам поклонников как Prodigy. Несколько дней назад после выступления Mobb Deep его госпитализировали в Лас-Вегасе из-за осложнений, вызванных серповидноклеточной анемией. Как известно большинству его поклонников, Prodigy боролся с болезнью с рождения. Точные причины смерти еще не определены. Мы хотели бы поблагодарить всех за невмешательство в личную жизнь семьи в это время», - говорится в заявлении.

В Instagram рэппер Havoc выставил два фото с Prodigy, под одним из которых он написал: «Навсегда». Группа Mobb Deep стала известной благодаря песне «Shook Ones Pt. II», а всего дуэт выпустил альбомов. Последний альбом «The Infamous Mobb Deep» вышел в апреле 2014 года.
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