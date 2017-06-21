Рэппер Prodigy скончался на 43-м году жизни

21 июня 2017 года, 12:42

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114943

Американский хип-хоп-исполнитель Prodigy, участник дуэта Mobb Deep, скончался в возрасте 42 лет. Смерть артиста подтвердил его представитель в заявлении для Rolling Stone.«С чрезвычайной грустью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Альберта Джонсона, более известного миллионам поклонников как Prodigy. Несколько дней назад после выступления Mobb Deep его госпитализировали в Лас-Вегасе из-за осложнений, вызванных серповидноклеточной анемией. Как известно большинству его поклонников, Prodigy боролся с болезнью с рождения. Точные причины смерти еще не определены. Мы хотели бы поблагодарить всех за невмешательство в личную жизнь семьи в это время», - говорится в заявлении.В Instagram рэппер Havoc выставил два фото с Prodigy, под одним из которых он написал: «Навсегда». Группа Mobb Deep стала известной благодаря песне «Shook Ones Pt. II», а всего дуэт выпустил альбомов. Последний альбом «The Infamous Mobb Deep» вышел в апреле 2014 года.