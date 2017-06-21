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Главная страница → Раздел: ЭкономикаMcDonalds делает самый рискованный шаг в своей истории
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McDonald's делает самый рискованный шаг в своей истории


McDonalds делает самый рискованный шаг в своей истории
Фото: AmericaRU.com
McDonald`s делает самый рискованный шаг в своей истории, добавив свежую говядину в меню. Новое блюдо можно будет попробовать уже в следующем году.

Котлеты из свежей говядины готовятся на одну минуту дольше, чем готовая продукция из морозилки. Это смелый шаг, так как некоторые клиенты уже жалуются на необходимость долго ждать заказ в ресторанах быстрого питания, которые начали подавать котлеты из незамороженной говядины. Кто-то даже грозится уйти к конкурентам, если время ожидания не сократится. «Если каждый раз мне придется так долго ждать, то я пойду в другое место», - сказал клиент из Далласа.

McDonald`s не может позволить себе потерять клиентов, особенно в автокафе, откуда он получает около 70 процентов прибыли. В начале этого года компания сообщила инвесторам, что за последние пять лет потеряла 500 миллионов заказов в США.

Улучшение обслуживания стало основной задачей генерального директора McDonald`s Стива Истбрука (Steve Easterbrook) за последние пару лет. Он сократил десятки наименований в меню, чтобы упростить и ускорить работу на кухне, но обслуживание клиентов в McDonald`s по-прежнему отстает от конкурентов.
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