Музыкальная терапия помогает при лечении шизофрении

21 июня 2017 года, 11:28

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что применение музыкальной терапии в сочетании со стандартным лечением помогает улучшить общее состояние, психическое здоровье, социальное функционирование и качество жизни пациентов с шизофренией или шизоформными расстройствами, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.Эффект зависел от количества сеансов музыкальной терапии, а также от качества терапии. «Мы обнаружили, что музыкотерапия как дополнение к стандартной медицинской помощи улучшает психическое состояние людей, страдающих шизофренией», - говорят исследователи Исследовательского центра музыкальной терапии Академии Грига.По словам ученых, музыкальная терапия может иметь уникальные мотивационные эффекты, а также усиливать эмоционально выразительные качества пациентов, которым не подходит вербальная терапия. Подходы к музыкотерапии могут быть «активными», при которых клиенты самостоятельно играют или поют, а также «воспринимающими», когда они слушают музыку, которую предлагает терапевт.Музыкальная терапия должна проводиться как в индивидуальной форме, так и групповой. Активное участие пациента имеет решающее значение для успеха терапии, и при этом у больных может не быть склонности к музыке.