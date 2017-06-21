На железнодорожной станции Брюсселя военные застрелили подозреваемого, устроившего взрыв

Фото: AmericaRU.com
Похоже, что никто другой не пострадал, а повреждения минимальны. На фотографиях с места происшествия, появившихся в социальных сетях, видно небольшой пожар на станции. Ван Вимерш сказала, что мужчина лежал неподвижно после выстрелов солдат, а медики не могли к нему подойти в течение нескольких часов из-за опасений, что у него припасена еще взрывчатка.
Сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть после того, как специалисты по обезвреживанию бомб закончили свою работу. Ранее во вторник прокуратура Бельгии объявила, что они предотвратили «террористический акт».
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Многие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата →
- Испанский матадор погиб во время корриды, запутавшись ногами в плаще →
- Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек →
- В Германии уничтожат 35 тонн спиннеров: жестокий поступок или благо? →
- Рыбаки поймали в Северном море двухголовую морскую свинью →
- В Париже два подростка случайно провели 3 дня в катакомбах →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114937
http://www.americaru.com/news/114937