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Главная страница → Раздел: В миреНа железнодорожной станции Брюсселя военные застрелили подозреваемого, устроившего взрыв
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На железнодорожной станции Брюсселя военные застрелили подозреваемого, устроившего взрыв


На железнодорожной станции Брюсселя военные застрелили подозреваемого, устроившего взрыв
Фото: AmericaRU.com
Военнослужащие застрелили мужчину, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, сообщает представитель прокуратуры города Ине Ван Вимерш (Ine Van Wymersch).

Похоже, что никто другой не пострадал, а повреждения минимальны. На фотографиях с места происшествия, появившихся в социальных сетях, видно небольшой пожар на станции. Ван Вимерш сказала, что мужчина лежал неподвижно после выстрелов солдат, а медики не могли к нему подойти в течение нескольких часов из-за опасений, что у него припасена еще взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов констатировали смерть после того, как специалисты по обезвреживанию бомб закончили свою работу. Ранее во вторник прокуратура Бельгии объявила, что они предотвратили «террористический акт».
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