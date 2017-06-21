Трамп встретился с президентом Украины

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На встрече также присутствовали вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) и советники национальной безопасности. Трамп заявил, что для него было большой честью встретиться с Порошенко, и в отношениях США и Украины достигнут большой прогресс. Во время встречи упоминаний о России не было, а республиканец не ответил на вопросы о продолжающемся расследовании возможного сговора администрации Трампа с российским правительством на президентских выборах 2016 года. Трамп категорически отрицает, что у него было соглашение с Россией во время кампании, и написал в Твиттере, что расследование - это «охота на ведьм», возглавляемая демократами, разочарованными потерей на выборах. Трамп утверждал, что он надеется наладить более тесные связи с Москвой.
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