Ежегодно от огнестрельного оружия погибают почти 1300 детей

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Вероятно, что это не окончательная цифра, так как иногда о подобных случаях не сообщают, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Большинство из смертельных случаев не являются несчастными случаями. Более половины - 53 процента - являются убийствами, а еще 38 процентов - самоубийствами. «Смертельные случаи, связанные с огнестрельным оружием, являются третьей по значимости причиной смертности среди детей в возрасте от 1 до 17 лет, превосходящей число смертей от врожденных аномалий, заболеваний сердца, гриппа и/или пневмонии, хронических заболеваний нижних дыхательных путей и цереброваскулярных болезней», - говорит Кэтрин Фаулер (Katherine Fowler) из Департамента по предотвращению насилия в Центре по контролю и профилактике заболеваний.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Pediatrics».
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