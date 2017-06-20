Ежегодно от огнестрельного оружия погибают почти 1300 детей

20 июня 2017 года, 19:39

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что каждый год от огнестрельного оружия погибают около 1300 детей в возрасте до 17 лет, в то время как ранения получают почти 5800 детей.Вероятно, что это не окончательная цифра, так как иногда о подобных случаях не сообщают, говорится в заявлении Центра по контролю и профилактике заболеваний. Большинство из смертельных случаев не являются несчастными случаями. Более половины - 53 процента - являются убийствами, а еще 38 процентов - самоубийствами. «Смертельные случаи, связанные с огнестрельным оружием, являются третьей по значимости причиной смертности среди детей в возрасте от 1 до 17 лет, превосходящей число смертей от врожденных аномалий, заболеваний сердца, гриппа и/или пневмонии, хронических заболеваний нижних дыхательных путей и цереброваскулярных болезней», - говорит Кэтрин Фаулер (Katherine Fowler) из Департамента по предотвращению насилия в Центре по контролю и профилактике заболеваний.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Pediatrics».