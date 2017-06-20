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Главная страница → Раздел: ЭкономикаStarbucks планирует нанять 2500 беженцев в европейских странах
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Starbucks планирует нанять 2500 беженцев в европейских странах


Starbucks планирует нанять 2500 беженцев в европейских странах
Фото: AmericaRU.com
В январе этого года генеральный директор сети кофеен Starbucks объявил он намерении в течение ближайших пяти лет нанять 10 тысяч беженцев по всему миру.

Теперь в рамках программы Starbucks заявила о планах к 2022 году принять на работу в европейских заведениях 2500 беженцев. Сиэтлская компания сообщила, что это число станет частью обязательства Starbucks по найму 10 000 беженцев. Кроме того, она заявила, что будет работать с агентствами, которые помогают беженцам в восьми странах - Великобритании, Франции, Австрии, Швейцарии, Испании, Португалии, Германии и Нидерландах.

Совет по делам беженцев, который занимается правами беженцев в Великобритании, приветствовал партнерство, заявив, что оно может «оказать положительное влияние на жизнь беженцев». Руководитель совета Морис Врен (Maurice Wren) сказал, что беженцы обладают невероятным количеством навыков, знаний и умений, которые чрезвычайно полезны для общества.
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