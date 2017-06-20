В Финиксе из-за аномальной жары American Airlines отменила рейсы

Фото: AmericaRU.com
American Airlines объявила, что отменяет десятки рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Скай-Харбор в самую жаркую часть дня. Местный филиал Fox News в Финиксе сообщил, что отмена рейсов повлияла в основном на региональные рейсы на небольших авиалайнерах Bombardier CRJ, которые имеют максимальную рабочую температуру 48 градусов по Цельсию.
При аномально высоких температурах воздух имеет более низкую плотность - он тоньше. Низкая плотность воздуха усложняет посадку и взлет самолетов. В странах Ближнего Востока и Северной Америки расписание рейсов составляется с учетом погодных условий, чтобы полеты на большие расстояния выполнялись вечером или ночью, когда температура снижается.
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