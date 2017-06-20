Поколение двухтысячных помогает Америке сэкономить больше денег

20 июня 2017 года, 18:18

Фото: AmericaRU.com

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Молодые американцы откладывают часть зарплаты «на черный день», в то время как старшие поколения стараются положить деньги на банковские счета.Более 30 процентов опрошенных американцев заявили, что у них достаточно денег, чтобы покрыть расходы на шесть месяцев - семилетний максимум для показателя, отражающего финансовую готовность к бедствиям. Между тем, процент тех, у кого нет сбережений, снизился до шестилетнего минимума в 24 процента, по сравнению с 28 процентами в прошлом году. «С момента рецессии мы заметили, что люди стали понимать, насколько важно иметь неприкосновенный запас денег», - сказал Грег Макбрайд (Greg McBride), главный финансовый аналитик Bankrate.com.В опросе Princeton Survey Research Associates International приняли участие более тысячи американцев. Было установлено, что 31 процент опрошенных в возрасте 18-26 лет в состоянии покрыть расходы за 3-5 месяцев. «Поколение двухтысячных умеет копить деньги, чего недоставало предыдущим поколениям. У них больше нет отвращения к долгам, они не ориентированы на потребление и имеют большую склонность к экономии», - сказал Макбрайд.