Поколение двухтысячных помогает Америке сэкономить больше денег

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Более 30 процентов опрошенных американцев заявили, что у них достаточно денег, чтобы покрыть расходы на шесть месяцев - семилетний максимум для показателя, отражающего финансовую готовность к бедствиям. Между тем, процент тех, у кого нет сбережений, снизился до шестилетнего минимума в 24 процента, по сравнению с 28 процентами в прошлом году. «С момента рецессии мы заметили, что люди стали понимать, насколько важно иметь неприкосновенный запас денег», - сказал Грег Макбрайд (Greg McBride), главный финансовый аналитик Bankrate.com.
В опросе Princeton Survey Research Associates International приняли участие более тысячи американцев. Было установлено, что 31 процент опрошенных в возрасте 18-26 лет в состоянии покрыть расходы за 3-5 месяцев. «Поколение двухтысячных умеет копить деньги, чего недоставало предыдущим поколениям. У них больше нет отвращения к долгам, они не ориентированы на потребление и имеют большую склонность к экономии», - сказал Макбрайд.
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