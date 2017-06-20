Алисса Милано подала в суд на бывшего менеджера из-за 10 миллионов долларов

20 июня 2017 года, 17:51

Фото: AmericaRU.com

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Алисса Милано (Alyssa Milano) подала в суд на бывшего менеджера, требуя 10 миллионов долларов. По словам актрисы, Кеннет Хелли (Kenneth Hellie) подделал ее подпись на чеках, не оплачивал счета и налоги, а также советовал ей инвестировать в провальные проекты.Милано заявила, что действия бывшего менеджера привели ее и ее мужа Дэвида Баглиари (David Bugliari) к долгам и кредитам на миллионы долларов. Звезда сериала «Зачарованные» подтвердила историю в Твиттере, написав: «К сожалению, это правда. Спасибо всем за беспокойство. Я ценю вашу поддержку».Актриса утверждает, что финансовые проблемы начались после того, как Хелли порекомендовал купить дом за 5 миллионов, хотя его стоимость не превышала 3 миллионов долларов. Кроме того, супругам необходимо выплатить штрафы на сумму почти 380 тысяч долларов за неуплату налогов. Хелли отрицает свою вину в ситуации. «Очевидно, что это похоже на ситуацию с Джонни Деппом», - заявил он.