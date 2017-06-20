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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеБолезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике
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Болезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике


Болезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что болезнь Паркинсона, которая связана с постепенной гибелью двигательных нервных клеток в головном мозге, может возникать в кишечнике.

Ученые обнаружили, что белок, который повреждает нервные клетки, а затем образует бляшки в мозге пациентов, также можно найти в клетках тонкого кишечника. Эксперимент проводился на клетках мышей и человека. Открытие подтверждает идею о том, что белок изменяется в кишечнике, а затем перемещается в мозг, где вызывает симптомы болезни Паркинсона.

По данным Фонда болезни Паркинсона, заболевание затрагивает до 1 миллиона человек в Соединенных Штатах и от 7 до 10 миллионов человек во всем мире. Белок под названием альфа-синуклеин обнаруживается в нервных окончаниях и составляет около одного процента общего белка мозга. Он растворяется в здоровых нервных клетках, но по какой-то причине у пациентов с болезнью Паркинсона молекулы альфа-синуклеина слипаются и образуют волокна, которые повреждают нейроны.
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