Болезнь Паркинсона может начинаться в кишечнике

20 июня 2017 года, 17:24

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114923

Новое исследование показало, что болезнь Паркинсона, которая связана с постепенной гибелью двигательных нервных клеток в головном мозге, может возникать в кишечнике.Ученые обнаружили, что белок, который повреждает нервные клетки, а затем образует бляшки в мозге пациентов, также можно найти в клетках тонкого кишечника. Эксперимент проводился на клетках мышей и человека. Открытие подтверждает идею о том, что белок изменяется в кишечнике, а затем перемещается в мозг, где вызывает симптомы болезни Паркинсона.По данным Фонда болезни Паркинсона, заболевание затрагивает до 1 миллиона человек в Соединенных Штатах и от 7 до 10 миллионов человек во всем мире. Белок под названием альфа-синуклеин обнаруживается в нервных окончаниях и составляет около одного процента общего белка мозга. Он растворяется в здоровых нервных клетках, но по какой-то причине у пациентов с болезнью Паркинсона молекулы альфа-синуклеина слипаются и образуют волокна, которые повреждают нейроны.