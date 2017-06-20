Пожарные борются с лесным пожаром в Биг Бэар

20 июня 2017 года, 17:00

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники Службы пожарной охраны ведут борьбу с лесным пожаром в Биг Бэар в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния. Пожар, получивший название Холкомб, начался около 3 часов дня.К 6 часам вечера огонь распространился на 3,5 квадратных километра, говорится в заявлении Лесной службы США. В настоящее время пожарным не удалось взять контроль над стихией. Пожар видно издали, а достаточна сильный ветер побудил местное Управление качества воздуха выпустить предупреждение о вредном для здоровья воздухе.Пока что лесной пожар не представляет угрозы для жителей региона, но Департамент шерифа округа Сан-Бернардино заявил, что несколько палаточных лагерей были закрыты в качестве меры предосторожности. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перекрыли некоторые дороги, включая шоссе 18.