Пожарные борются с лесным пожаром в Биг Бэар

Фото: AmericaRU.com
К 6 часам вечера огонь распространился на 3,5 квадратных километра, говорится в заявлении Лесной службы США. В настоящее время пожарным не удалось взять контроль над стихией. Пожар видно издали, а достаточна сильный ветер побудил местное Управление качества воздуха выпустить предупреждение о вредном для здоровья воздухе.
Пока что лесной пожар не представляет угрозы для жителей региона, но Департамент шерифа округа Сан-Бернардино заявил, что несколько палаточных лагерей были закрыты в качестве меры предосторожности. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перекрыли некоторые дороги, включая шоссе 18.
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