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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПочти 200 миллионов американцев пострадали в результате масштабной утечки данных избирателей
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Почти 200 миллионов американцев пострадали в результате масштабной утечки данных избирателей


Почти 200 миллионов американцев пострадали в результате масштабной утечки данных избирателей
Фото: AmericaRU.com
В этом месяце личная информация более 198 миллионов американских избирателей появилась в сети после того, как компания, нанятая Национальным комитетом Республиканской партии для анализа данных, сохранила файлы на незащищенном паролем сервере Amazon.

Deep Root Analytics подтвердила факт утечки информации. «Мы обнаружили, что существует данная проблема, и предприняли меры. Нами были обновлены настройки доступа и установлены протоколы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку. Мы берем на себя полную ответственность за эту ситуацию», - говорится в заявлении компании.

Между тем, Национальный комитет Республиканской партии заявил о прекращении сотрудничества с Deep Root Analytics. «Компания взяла полную ответственность за этот инцидент, и мы прекращаем работу с ней до завершения расследования в отношении процедур безопасности», - говорится в заявлении комитета.
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