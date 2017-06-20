Почти 200 миллионов американцев пострадали в результате масштабной утечки данных избирателей

Фото: AmericaRU.com
Deep Root Analytics подтвердила факт утечки информации. «Мы обнаружили, что существует данная проблема, и предприняли меры. Нами были обновлены настройки доступа и установлены протоколы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку. Мы берем на себя полную ответственность за эту ситуацию», - говорится в заявлении компании.
Между тем, Национальный комитет Республиканской партии заявил о прекращении сотрудничества с Deep Root Analytics. «Компания взяла полную ответственность за этот инцидент, и мы прекращаем работу с ней до завершения расследования в отношении процедур безопасности», - говорится в заявлении комитета.
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