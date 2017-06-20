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Ученые узнали, как кошки стали жить рядом с людьми


Ученые узнали, как кошки стали жить рядом с людьми
Фото: AmericaRU.com
Кошки начали жить с людьми задолго до того, как некоторые из них стали звездами социальных сетей и YouTube. Ученые, изучившие ДНК, обнаружили, что первые кошки были одомашнены тысячи лет назад на Ближнем Востоке.

Исследователи проанализировали ДНК 209 древних кошек, которые жили в Европе, Африке и Азии около 9 тысяч лет назад, в том числе некоторых древних египетских кошачьих мумий, и сравнили их с современными бродячими кошками из Болгарии и Восточной Африки. «Они являются непосредственными свидетелями прошлого», - говорит соавтор исследования Ева-Мария Гейгл (Eva-Maria Geigl) из Института Жака Моно в Париже.

По результатам эксперимента, было установлено, что когда 10 тысяч лет назад люди поселились в Плодородном полумесяце, который включает восточный берег Средиземного моря и реки Тигр и Евфрат, они хранили зерно. Зерно привлекало грызунов, на которых охотились кошки, а со временем четверолапые стали «дружить» с людьми. Хотя некоторые владельцы кошек могут сказать, что не все питомцы утратили любовь к свободе и с энтузиазмом относятся к компании человека.
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