Ученые узнали, как кошки стали жить рядом с людьми

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Исследователи проанализировали ДНК 209 древних кошек, которые жили в Европе, Африке и Азии около 9 тысяч лет назад, в том числе некоторых древних египетских кошачьих мумий, и сравнили их с современными бродячими кошками из Болгарии и Восточной Африки. «Они являются непосредственными свидетелями прошлого», - говорит соавтор исследования Ева-Мария Гейгл (Eva-Maria Geigl) из Института Жака Моно в Париже.
По результатам эксперимента, было установлено, что когда 10 тысяч лет назад люди поселились в Плодородном полумесяце, который включает восточный берег Средиземного моря и реки Тигр и Евфрат, они хранили зерно. Зерно привлекало грызунов, на которых охотились кошки, а со временем четверолапые стали «дружить» с людьми. Хотя некоторые владельцы кошек могут сказать, что не все питомцы утратили любовь к свободе и с энтузиазмом относятся к компании человека.
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