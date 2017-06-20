Синдром разбитого сердца имеет длительные последствия

20 июня 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Группа экспертов из университета Абердина заявляет, что состояние, известное как «синдром разбитого сердца», может нанести более длительный ущерб здоровью, чем считалось ранее.Около 3000 человек в год страдают синдромом Такоцубо только в Великобритании, что может быть вызвано тяжелым эмоциональным расстройством, таким как смерть близкого человека или расставание с ним. Симптомы похожи на сердечный приступ, и это состояние, которое в основном поражает женщин. До сих пор считалось, что сердце полностью восстанавливается от синдрома, но новые исследования показывают, что мышцы сердца на самом деле страдают от долгосрочного ущерба. Это может объяснить, почему люди с этим синдромом, как правило, имеют такую же продолжительность жизни, как и те, кто получает сердечный приступ.Исследование, финансируемое Британским фондом сердца, было опубликовано в Журнале Американского общества эхокардиографии. Медики использовали УЗИ и МРТ-сканирование сердца, чтобы проверить функционирование сердца пациентов с «синдромом разбитого сердца». Результаты показали, что в течение долго времени происходит дисфункция мышц сердца и нарушение сердечного ритма. Также появляются рубцы, как после сердечного приступа, что влияет на эластичность мышц и не дает сердцу нормально сжиматься.