Йога помогает при болях в спине, только если быть осторожным

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Если вы устали от боли в спине, йога может стать хорошей альтернативой традиционным методам лечения. Исследование Бостонского медицинского центра с участием учителей йоги, врачей и физиотерапевтов доказало, что йога невероятно полезна для больной спины.
Во время занятий инструкторы проводили участников через нежные позы, в том числе «кошку», «треугольник» и позу ребенка. Простые методы релаксации также были частью тренинга, который длился год. Никаких сложных асан пациентам не давали. В результате было отмечено значительное ослабление болей в спине испытуемых.
Группы йоги и физической терапии имели примерно одинаковое уменьшение боли и улучшение функционирования с течением времени.
Результаты, опубликованные в понедельник в Annals of Internal Medicine, соответствуют новым рекомендациям по лечению боли в спине от Американского колледжа врачей. Группа рекомендует по возможности избегать лекарств и выбирать альтернативы – тай-чи, массаж и мягкую йогу.
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