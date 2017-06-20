В Атлантике уже начинается сезон ураганов, Луизиана может быть в опасности

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Брет сформировался возле Наветренных островов, в чрезвычайно необычном месте. Его приход в Мексиканский залив может привести к сильным дождям и наводнениям уже в середине этой недели. Также в регионе начинает формироваться еще один ураган, получивший имя Синди. В связи с этим Национальный центр ураганов выпустил предупреждение о тропических штормах для города Интракосталь в Луизиане.
Прогнозы синоптиков в отношении Синди показывают, что шторм может усилиться, а движение системы направляется к восточному побережью Техаса или Луизианы. Точное место и площадь поражения пока неизвестна.
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