Звезду «Парней со стволами» Майлза Теллера арестовали за то, что он был пьян

20 июня 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Голливудский актер Майлз Теллер (Miles Teller) арестован за то, что напился и появился общественном месте.Звезда фильмов «Одержимость» и «Парни со стволами» высказался по поводу инцидента в своем аккаунте в Твиттере: «Я был задержан, и не было никаких причин, потому что меня нет причин обвинять в каком-то преступлении».Позднее Майлз Теллер обвинил в свое аресте The Shore Club - это пляжный бар в Калифорнии, в котором части отдыхают туристы и посетители побережья. Очевидно, что актер, который был в баре с друзьями, выпил лишнего, поэтому администрация бара вызвала полицию.Теллер был арестован рано утром в воскресенье. Сообщается, что 30-летний актер был взят под стражу в Сан-Диего. Его допросили после того, как он протрезвел в камере. Отмечается, что при аресте Теллер едва мог стоять на ногах, полицейские помогали ему идти.