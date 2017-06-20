Ким Кардашьян хочет заработать на новой линии косметики 14 миллионов долларов в минуту

20 июня 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Ким Кардашьян (Kim Kardashian) хочет стать настоящим макияжным магнатом. Звезда реалити-шоу мечтает сделать миллионов долларов на своей новой линии косметики. Более того, она думает, что ее новый продукт будет приносить ей 14,4 миллиона долларов в минуту.Во вторник, 13 июня, Ким Кардашьян запустила свою новую линию косметики под названием KKW Beauty. Главной «фишкой» линии является контурный макияж, который предпочитает сама звезда. «Ее первый продукт, который появится в продаже в среду, 21 июня, - это кремовый контур и хайлайтер в четырех оттенках», - говорят представители Кардашьян.Ким решила побить рекорд своей сестры Кайли Дженнер, которая выпускает линию матовых помад. Сообщается, что при запуске Kylie Cosmetics всего за несколько минут было распродано 300 тысяч единиц товара за 13,5 миллионов долларов. KKW Beauty нацеливается на то, чтобы продать 300 тысяч контуров по 48 долларов в считанные минуты.