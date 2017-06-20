Министерство обороны США по-прежнему использует 8-дюймовые гибкие дискеты

20 июня 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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В понедельник глава компании по американским инновациям Белого дома, зять Президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (Jared Kushner) обнародовал ошеломляющий очерк технических тенденций федерального правительства. По его словам, Минобороны США по-прежнему использует 8-дюймовые гибкие дискеты для сохранения данных – хотя эта технология вышла на пенсию еще в 80-е годы.К середине 1990-х годов американские компании уже использовали 3,5-дюймовые носители, а затем CD-ROM, сегодня используются защищенные серверы, облака и вместительные съемные носители. Правительство США же глубоко застряло в прошлом, считает Кушнер. Он отмечает, что чиновники используют для хранения данных устройства, возраст которых составляет от 39 до 56 лет. По официальной информации, такой способ работы Министерства обороны является «системой наследия, которая координирует оперативные функции ядерных сил страны».В отчете Кушнера содержится подробная информация о возрасте многочисленных электронных систем (в том числе тех, которые используются Департаментом по делам ветеранов, Департаментом казначейства, Администрацией социального обеспечения и Министерством юстиции) и оценкой того, что многие из них работают на COBOL - языке программирования, разработанном в 1950-й года. Многие службы по-прежнему используют бумажные формы - по словам Кушнера, 90% форм системы здравоохранения.Кушнер также изложил некоторые агрессивные планы по переводу 6100 центров данных правительства и 1,6 миллиона учетных записей электронной почты на облачные сервисы. Это может сохранить правительству миллионы долларов, но, естественно, вызовет проблемы безопасности, поскольку многие из этих агентств занимаются личными данными миллионов американцев.