Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:59 am | Чикаго 3:59 am | Сан-Франциско 1:59 am
Главная страница → Раздел: В миреМногие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Многие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата


Многие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата
Фото: AmericaRU.com
Кофе – второй самый продаваемый продукт в мире после нефти. Однако изменение климата может убить, по крайней мере, часть кофейного бизнеса.

Кофейные фермы Эфиопии вынуждены перемещаться, чтобы выжить в результате изменения климата. Новый анализ показал, что производство кофе в Эфиопии подвержено риску изменения климата, что заставляет фермеров переносить свои фермы или терять урожай. Проблемы возникают из-за сочетания повышенных температур и снижения количества осадков, что уменьшает количество мест, в которых можно выращивать кофе. Всего за несколько десятилетий 60% кофейных плантаций в Эфиопии могут стать непригодными для использования.

Исследование показало, что эфиопские фермеры-кофейники должны переезжать в относительно ближайшем будущем. Это не означает, что будущее безнадежно - ученые обнаружили, что перемещение культур в более подходящие регионы страны может не только поддерживать производство кофе, но даже улучшить его.

Производство кофе в Эфиопии в последние годы сокращается, заставляя фермеров искать землю в другом месте, в то время как экономика региона страдает от этого. Около 15 миллионов человек работают в кофейной индустрии страны, которая ежегодно зарабатывает примерно 800 миллионов долларов. Потеря кофейных культур будет разрушительной для фермеров и местной экономики.

Согласно последнему исследованию, один из самых многочисленных центров производства кофе в Эфиопии, Харар, скорее всего, исчезнет в следующем столетии. При этом лучшие условия для выращивания кофе остаются на больших высотах.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114903
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Старинная магия - гадание - помощь Старинная магия - гадание - помощь
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus