Многие кофейные плантации могут не выжить из-за изменения климата

Фото: AmericaRU.com
Кофейные фермы Эфиопии вынуждены перемещаться, чтобы выжить в результате изменения климата. Новый анализ показал, что производство кофе в Эфиопии подвержено риску изменения климата, что заставляет фермеров переносить свои фермы или терять урожай. Проблемы возникают из-за сочетания повышенных температур и снижения количества осадков, что уменьшает количество мест, в которых можно выращивать кофе. Всего за несколько десятилетий 60% кофейных плантаций в Эфиопии могут стать непригодными для использования.
Исследование показало, что эфиопские фермеры-кофейники должны переезжать в относительно ближайшем будущем. Это не означает, что будущее безнадежно - ученые обнаружили, что перемещение культур в более подходящие регионы страны может не только поддерживать производство кофе, но даже улучшить его.
Производство кофе в Эфиопии в последние годы сокращается, заставляя фермеров искать землю в другом месте, в то время как экономика региона страдает от этого. Около 15 миллионов человек работают в кофейной индустрии страны, которая ежегодно зарабатывает примерно 800 миллионов долларов. Потеря кофейных культур будет разрушительной для фермеров и местной экономики.
Согласно последнему исследованию, один из самых многочисленных центров производства кофе в Эфиопии, Харар, скорее всего, исчезнет в следующем столетии. При этом лучшие условия для выращивания кофе остаются на больших высотах.
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