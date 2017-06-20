Парень, которого на Аляске убил медведь, успел написать смс матери

Фото: AmericaRU.com
Мальчик, имя которого не разглашается, участвовал в соревновании в пешей гонке Robert Spurr Memorial Hill Climb, которое проводилось 29-й год подряд. Подросток начал свой спуск около точки на тропе Птичьего хребта, между Анкориджем и Гирдвудом. Вскоре после старта мальчик был атакован медведем, хотя для Аляски такие встречи в наши дни редки.
«Я бегал в горах в течение 30 лет, - рассказал Брэд Прекоски (Brad Precosky), директор гонки. - А сегодня люди спускаются с тропы и говорят, что они столкнулись с медведем». Мать мальчика получила по телефону сообщение, что ребенка преследует медведь, и она бросилась искать Прескоки.
Используя GPS-координаты с телефона подростка, спасатели смогли найти мальчика, но не сразу. «Медведь оставался в районе, где лежал молодой человек», - сказал Том Крокетт, рейнджер Государственного парка. Рейнджер начал стрелять в медведя, но тот сбежал. Подросток скончался на месте.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Полицейские убили беременную женщину, мать 4 детей →
- На 17-летнюю мусульманку напали у выхода из мечети, а затем убили →
- В Сакраменто жара бьет рекорд 1945 года →
- В Коннектикуте 17-летнего парня сбил поезд →
- В Калифорнии арестовали троих человек, незаконно продававших авокадо →
- В результате столкновение парома с причалом в Массачусетсе 18 человек получили ранения →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114901
http://www.americaru.com/news/114901