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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПарень, которого на Аляске убил медведь, успел написать смс матери
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Парень, которого на Аляске убил медведь, успел написать смс матери


Парень, которого на Аляске убил медведь, успел написать смс матери
Фото: AmericaRU.com
Шестнадцатилетний парень, который участвовал в гонке на туристической тропе, успел отправить матери смс, что он атакован медведем.

Мальчик, имя которого не разглашается, участвовал в соревновании в пешей гонке Robert Spurr Memorial Hill Climb, которое проводилось 29-й год подряд. Подросток начал свой спуск около точки на тропе Птичьего хребта, между Анкориджем и Гирдвудом. Вскоре после старта мальчик был атакован медведем, хотя для Аляски такие встречи в наши дни редки.

«Я бегал в горах в течение 30 лет, - рассказал Брэд Прекоски (Brad Precosky), директор гонки. - А сегодня люди спускаются с тропы и говорят, что они столкнулись с медведем». Мать мальчика получила по телефону сообщение, что ребенка преследует медведь, и она бросилась искать Прескоки.

Используя GPS-координаты с телефона подростка, спасатели смогли найти мальчика, но не сразу. «Медведь оставался в районе, где лежал молодой человек», - сказал Том Крокетт, рейнджер Государственного парка. Рейнджер начал стрелять в медведя, но тот сбежал. Подросток скончался на месте.
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