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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолицейские убили беременную женщину, мать 4 детей
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Полицейские убили беременную женщину, мать 4 детей


Полицейские убили беременную женщину, мать 4 детей
Фото: AmericaRU.com
В Сиэтле полицейские застрелили беременную женщину, у которой есть уже 4 детей. Правооохранители были вынуждены стрелять, поскольку афроамериканка бросилась на них с ножом.

Женщина была идентифицирована как 30-летняя Чарлина Лайлс (Charleena Lyles). Сержант полиции Марк Джеймисон заявил, что двое офицеров отправились по адресу Лайлс после того, как она позвонила, чтобы сообщить о краже со взломом. Поскольку женщина ранее имела проблемы с законом, офицеры, пришедшие к ней домой, относились к ней «осторожно в отношении безопасности».

Поскольку полицейские начали проверять помещение, Лайлс начала выходить из себя. Настолько, что схватилась за нож.
Родственники убитой заявляют, что у Лайлс были проблемы с психическим здоровьем, когда она была арестована в начале этого месяца. Согласно записям тюрьмы округа Кинг, американка была задержана и обвинена в препятствовании работе правоохранителей и преследовании полицейского. Ее условно освободили 14 июня.
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