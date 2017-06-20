Астрономы NASA нашли еще 10 новых потенциально пригодных для жизни «земных» миров

Фото: AmericaRU.com
Это последнее дополнение к каталогу экзопланет, составленному на первом этапе миссии Kepler, когда космический телескоп исследовал около 200 000 звезд в созвездии Лебедя, пытаясь найти миры за пределами нашей собственной системы. В официальном каталоге в настоящее время содержится 4 034 полных «кандидатов» - данные о транзитах на фоне звезд, которые, как считается, сигнализируют о присутствии планеты. Из них 49 вписываются в «пригодную для жизни зону» своей звезды, где жидкая вода может присутствовать на поверхности, а значит – могут существовать живые организмы.
Космический телескоп Kepler был запущен на орбиту вокруг Солнца в 2009 году. Его цель – сделать наиболее полный анализ небольшого «кусочка» Млечного Пути, чтобы понять «демографию» нашей Галактики. За первые четыре года Kepler обследовал всего 0,255% неба.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Женщины выбирают парней, которые похожи на их братьев →
- Вороны помнят людей, которые их обидели →
- SpaceX может запустить свою самую большую и мощную ракету в течение 3 месяцев →
- Жизнь после смерти? Может быть, в качестве дерева →
- Насколько может упасть температура во время полного солнечного затмения? →
- Ученых ошеломили дожди в Антарктиде и площадь таяния больше, чем Техас →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114897
http://www.americaru.com/news/114897