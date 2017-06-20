Астрономы NASA нашли еще 10 новых потенциально пригодных для жизни «земных» миров

20 июня 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114897

Команда космического телескопа NASA Kepler определила 219 новых кандидатов экзопланет. Десять из них могут быть похожи на Землю и быть местом обитания жизни.Это последнее дополнение к каталогу экзопланет, составленному на первом этапе миссии Kepler, когда космический телескоп исследовал около 200 000 звезд в созвездии Лебедя, пытаясь найти миры за пределами нашей собственной системы. В официальном каталоге в настоящее время содержится 4 034 полных «кандидатов» - данные о транзитах на фоне звезд, которые, как считается, сигнализируют о присутствии планеты. Из них 49 вписываются в «пригодную для жизни зону» своей звезды, где жидкая вода может присутствовать на поверхности, а значит – могут существовать живые организмы.Космический телескоп Kepler был запущен на орбиту вокруг Солнца в 2009 году. Его цель – сделать наиболее полный анализ небольшого «кусочка» Млечного Пути, чтобы понять «демографию» нашей Галактики. За первые четыре года Kepler обследовал всего 0,255% неба.