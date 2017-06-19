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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУ мужчины развился психоз из-за травяного чая
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У мужчины развился психоз из-за травяного чая


У мужчины развился психоз из-за травяного чая
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что употребление травяного чая привело к развитию психоза у мужчины. Случай 25-летнего мужчины, который пил по 4 чашки травяного чая из зверобоя в день, был описан в журнале «Journal of Medical Case Reports».

Друзья привезли мужчину в больницу, потому что он начал вести себя странно и говорил, что люди могут читать его мысли. Позже врачи диагностировали у него шизофреноформное расстройство. Его состояние улучшилось после приема антипсихотических препаратов. Врачи не могут точно сказать, что вызвало заболевание, но травяной чай «мог сыграть определенную роль в возникновении симптомов.

Предыдущие исследования показали, что некоторые из соединений зверобоя могут взаимодействовать с системами организма человека, которые участвуют в регулировании настроения. Ранее у мужчины был приступ психоза, но тогда он отказался от лечения. Он также отказался принимать лекарства от язвы, когда у него начались проблемы с желудком, и вместо этого самостоятельно лечил состояние травяным чаем. «Зверобой (Hypericum perforatum) на протяжении веков известен своими терапевтическими свойствами, а его эффективность как антидепрессанта подтверждается растущим количеством доказательств», - пишут врачи, но они предупреждают, что принимать его без согласия врача может быть опасно для людей с психическими расстройствами.
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