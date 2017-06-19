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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа 17-летнюю мусульманку напали у выхода из мечети, а затем убили
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На 17-летнюю мусульманку напали у выхода из мечети, а затем убили


На 17-летнюю мусульманку напали у выхода из мечети, а затем убили
Фото: AmericaRU.com
В понедельник сотрудники правоохранительных органов заявили, что не расследуют убийство подростка из Виргинии, которая, по их словам, подверглась нападению, а затем пропала после выхода из мечети, как преступление, совершенной на почве ненависти.

В воскресенье полиция обнаружила останки девочки, а 22-летнему мужчине были предъявлены обвинения в убийстве по этому делу. Стражи порядка идентифицировали девочку как 17-летнюю Набру Хассанен (Nabra Hassanen). Как заявили полицейские округа Фэрфакс, преступником оказался Дарвин Мартинес Торрес (Darwin Martinez Torres).

Согласно сообщениям полиции, утром в воскресенье пятеро подростков отправились в мечеть, а на выходе у них произошла ссора с автомобилистом. Всем, кроме Хассанен, удалось забежать обратно в мечеть. Тело девушки нашли днем в одном из прудов. По словам стражей порядка, она получила удар по голове бейсбольной битой. Дополнительные подробности пока не известны.
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