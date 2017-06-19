На 17-летнюю мусульманку напали у выхода из мечети, а затем убили

19 июня 2017 года, 20:57

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114893

В понедельник сотрудники правоохранительных органов заявили, что не расследуют убийство подростка из Виргинии, которая, по их словам, подверглась нападению, а затем пропала после выхода из мечети, как преступление, совершенной на почве ненависти.В воскресенье полиция обнаружила останки девочки, а 22-летнему мужчине были предъявлены обвинения в убийстве по этому делу. Стражи порядка идентифицировали девочку как 17-летнюю Набру Хассанен (Nabra Hassanen). Как заявили полицейские округа Фэрфакс, преступником оказался Дарвин Мартинес Торрес (Darwin Martinez Torres).Согласно сообщениям полиции, утром в воскресенье пятеро подростков отправились в мечеть, а на выходе у них произошла ссора с автомобилистом. Всем, кроме Хассанен, удалось забежать обратно в мечеть. Тело девушки нашли днем в одном из прудов. По словам стражей порядка, она получила удар по голове бейсбольной битой. Дополнительные подробности пока не известны.