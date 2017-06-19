Женщины выбирают парней, которые похожи на их братьев

Фото: AmericaRU.com
Ученые также предположили, что мужчины выбирают себе партнерш по тому же принципу: они похожи на их сестер. Специалисты Нортумбрийского университета показали участницам фотографии их братьев и парней, а затем смешали эти фото с фотографиями других мужчин. Только 16 процентов участниц выбрали «правильного партнера», который не был похож на их брата.
Исследователи отметили, что, возможно, существует биологическая причина подобных предпочтений: в то время как кровосмешение несет в себе все виды генетических рисков, «некоторое количество генетического сходства между родителями может на самом деле быть эволюционно выгодным». Результаты исследования были опубликованы в журнале «Evolution and Human Behavior».
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Вороны помнят людей, которые их обидели →
- SpaceX может запустить свою самую большую и мощную ракету в течение 3 месяцев →
- Жизнь после смерти? Может быть, в качестве дерева →
- Насколько может упасть температура во время полного солнечного затмения? →
- Ученых ошеломили дожди в Антарктиде и площадь таяния больше, чем Техас →
- Ученые получили новые доказательства, что все звезды рождаются парами →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114891
http://www.americaru.com/news/114891