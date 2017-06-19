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Женщины выбирают парней, которые похожи на их братьев


Женщины выбирают парней, которые похожи на их братьев
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что когда дело доходит до знакомств, то женщины склонны выбирать партнеров, которые хотя бы слегка похожи на их братьев.

Ученые также предположили, что мужчины выбирают себе партнерш по тому же принципу: они похожи на их сестер. Специалисты Нортумбрийского университета показали участницам фотографии их братьев и парней, а затем смешали эти фото с фотографиями других мужчин. Только 16 процентов участниц выбрали «правильного партнера», который не был похож на их брата.

Исследователи отметили, что, возможно, существует биологическая причина подобных предпочтений: в то время как кровосмешение несет в себе все виды генетических рисков, «некоторое количество генетического сходства между родителями может на самом деле быть эволюционно выгодным». Результаты исследования были опубликованы в журнале «Evolution and Human Behavior».

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