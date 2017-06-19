Вороны помнят людей, которые их обидели

19 июня 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Новое обследование обнаружило, что обмануть или обидеть воронов можно только один раз. Они вспомнят обидчика в течение, по крайней мере, месяца.Вороны, которые относятся к виду Corvus corax, оказались обладателями завидной для животных памяти. Они способны демонстрировать «сложные когнитивные механизмы, связанные с памятью». Живой эксперимент показал, что птицы хорошо запоминают тех, кто причинил им неудобства или попытался обмануть.Работая с командой из девяти воронов, ученые из Австрии обучили птиц искусству обмена - в частности, птицы могли обменять кусок хлеба на более желанный кусок сыра. Как только они освоили этот трюк, биологи провели серию взаимодействий с «честным» человеком и «обманщиком». Вороны эмоционально реагировали на поведение тех людей, которые их обманули, не дав сыр в обмен на хлеб. В следующем эксперименте вороны изначально выбирали для взаимодействия «честных» людей, а с «обманщиками» дела иметь не хотели. Во время повторов опыта в течение 30 дней вороны продолжали избегать обидчиков.Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Behaviour.