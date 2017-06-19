SpaceX может запустить свою самую большую и мощную ракету в течение 3 месяцев

Фото: AmericaRU.com / SpaceX
Если планы технического магната воплотят, новый носитель под названием Falcon Heavy может быть испытан в первый раз в течение нескольких недель. Новая ракета высотой достигает 70 метров, по мощности она превышает показатели сразу трех ракет Falcon 9. Система использует 27 ракетных двигателей для создания более 5 миллионов фунтов тяги на взлете.
Этого достаточно, чтобы вывести на орбиту около 540 тонн - это полностью загруженный самолет Boeing 737. Новая ракета способна доставить небольшой космический корабль, двух пассажиров и другое снаряжение на Луну.
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