SpaceX может запустить свою самую большую и мощную ракету в течение 3 месяцев

19 июня 2017 года, 16:30

Фото: AmericaRU.com / SpaceX

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Илон Маск (Elon Musk), владелец компании SpaceX, заявил, что в ближайшее время будет проведен запуск самой большой и мощной ракеты, разработанной проектом. Запуск состоится в течение 3 месяцев, отметил он.Если планы технического магната воплотят, новый носитель под названием Falcon Heavy может быть испытан в первый раз в течение нескольких недель. Новая ракета высотой достигает 70 метров, по мощности она превышает показатели сразу трех ракет Falcon 9. Система использует 27 ракетных двигателей для создания более 5 миллионов фунтов тяги на взлете.Этого достаточно, чтобы вывести на орбиту около 540 тонн - это полностью загруженный самолет Boeing 737. Новая ракета способна доставить небольшой космический корабль, двух пассажиров и другое снаряжение на Луну.