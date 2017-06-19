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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканские подростки имеют столько же физической активности, сколько пенсионеры
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Американские подростки имеют столько же физической активности, сколько пенсионеры


Американские подростки имеют столько же физической активности, сколько пенсионеры
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показывает пугающие результаты физической активности юных американцев. Оказалось, что дети в США ведут слишком вялый образ жизни, имея столько же активности, сколько и 60-летние американцы.

Отсутствие физической активности является фактором риска многих серьезных заболеваний. Тот факт, что подростки и молодые взрослые американцы не имеют столько физических упражнений, сколько необходимо, вызывает опасение медиков.

Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют, чтобы взрослые получали физические нагрузки не менее 2,5 часов в неделю. Но только 1 из 5 взрослых американцев соблюдают эти рекомендации. Люди, которые не получают необходимого количества упражнений, чаще умирают преждевременно или развивают ряд серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, инсульт, диабет типа 2, депрессию и некоторые формы рака.

Мало того, что взрослые не получают достаточного количества упражнений, но у подростков ситуация еще хуже. Менее 3 из 10 учеников средней школы имеют меньше 60 минут физической активности в неделю.

Команда исследователей из Школы общественного здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе провела исследование уровня физической активности в нескольких возрастных группах. Кроме того, исследование рассматривало нагрузки в разное время дня и уровни активности, а также различия в физических упражнениях в зависимости от пола. Оказалось, что женщины менее активны, чем мужчины, а подростки физически активны на уровне пенсионеров.
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