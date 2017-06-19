Американские подростки имеют столько же физической активности, сколько пенсионеры

Фото: AmericaRU.com
Отсутствие физической активности является фактором риска многих серьезных заболеваний. Тот факт, что подростки и молодые взрослые американцы не имеют столько физических упражнений, сколько необходимо, вызывает опасение медиков.
Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют, чтобы взрослые получали физические нагрузки не менее 2,5 часов в неделю. Но только 1 из 5 взрослых американцев соблюдают эти рекомендации. Люди, которые не получают необходимого количества упражнений, чаще умирают преждевременно или развивают ряд серьезных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, инсульт, диабет типа 2, депрессию и некоторые формы рака.
Мало того, что взрослые не получают достаточного количества упражнений, но у подростков ситуация еще хуже. Менее 3 из 10 учеников средней школы имеют меньше 60 минут физической активности в неделю.
Команда исследователей из Школы общественного здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе провела исследование уровня физической активности в нескольких возрастных группах. Кроме того, исследование рассматривало нагрузки в разное время дня и уровни активности, а также различия в физических упражнениях в зависимости от пола. Оказалось, что женщины менее активны, чем мужчины, а подростки физически активны на уровне пенсионеров.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- В 20% проб детского питания американских производителей найден свинец →
- Как макияж влияет на девочек-подростков? →
- Американец получил 1,15 миллионов долларов за то, что ему по ошибке удалили тестикулу →
- Кокосовое масло не полезно и никогда им не было →
- Почему кошки и собаки любят, когда их гладят по голове? →
- Йога и медитация могут изменить ваши гены →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114885
http://www.americaru.com/news/114885