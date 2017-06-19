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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВ 20% проб детского питания американских производителей найден свинец
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В 20% проб детского питания американских производителей найден свинец


В 20% проб детского питания американских производителей найден свинец
Фото: AmericaRU.com
Детское питание в Америке оказалось не столь безопасным, как хотелось бы. Представители Environmental Defense Fund обнаружили в 20% образцов продукции американских производителей присутствие тяжелых металлов.

Зачастую в детском питании находят значительные уровни свинца, способного вызвать неврологические проблемы и задержку развития детей. Также найдены и другие металлы. Анализ охватил данные 11 лет. Всего взято 2164 образцов детского питания.

Наибольшее количества свинца обнаружено в виноградном и яблочном соке – в 89% и 55% проб. Также свинец есть в 86% образцов детского сладкого картофеля, в 44% проб тертой моркови и в 47% образцов печенья.
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