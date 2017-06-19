В мире рекордное количество людей стало беженцами – более 65 миллионов человек

19 июня 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что на планете число только официально зарегистрированных людей, имеющих статус беженцев, бьет рекорд – около 65,5 миллионов человек. На самом деле, фактически это число намного больше.В обще количество входят непосредственно беженцы, искатели убежища и внутренне перемещенные лица. В 2016 году общее число таких людей на Земле увеличилось на 300 тысяч человек в сравнении с годом ранее. И на 5 миллионов больше, чем в 2014 году.Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (Filippo Grandi) отметил, что этот показатель является неудачей международной дипломатии. «Кажется, что мы не в состоянии установить мир», - подчеркнул он.Более всего беженцев происходит из Сирии, Афганистана и Южного Судана. Страны, принимающие наибольшее количество беженцев, – Турция, Пакистан, Ливан.