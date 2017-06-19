В мире рекордное количество людей стало беженцами – более 65 миллионов человек

Фото: AmericaRU.com
В обще количество входят непосредственно беженцы, искатели убежища и внутренне перемещенные лица. В 2016 году общее число таких людей на Земле увеличилось на 300 тысяч человек в сравнении с годом ранее. И на 5 миллионов больше, чем в 2014 году.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (Filippo Grandi) отметил, что этот показатель является неудачей международной дипломатии. «Кажется, что мы не в состоянии установить мир», - подчеркнул он.
Более всего беженцев происходит из Сирии, Афганистана и Южного Судана. Страны, принимающие наибольшее количество беженцев, – Турция, Пакистан, Ливан.
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