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В мире рекордное количество людей стало беженцами – более 65 миллионов человек


В мире рекордное количество людей стало беженцами – более 65 миллионов человек
Фото: AmericaRU.com
Агентство ООН по делам беженцев сообщает, что на планете число только официально зарегистрированных людей, имеющих статус беженцев, бьет рекорд – около 65,5 миллионов человек. На самом деле, фактически это число намного больше.

В обще количество входят непосредственно беженцы, искатели убежища и внутренне перемещенные лица. В 2016 году общее число таких людей на Земле увеличилось на 300 тысяч человек в сравнении с годом ранее. И на 5 миллионов больше, чем в 2014 году.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди (Filippo Grandi) отметил, что этот показатель является неудачей международной дипломатии. «Кажется, что мы не в состоянии установить мир», - подчеркнул он.

Более всего беженцев происходит из Сирии, Афганистана и Южного Судана. Страны, принимающие наибольшее количество беженцев, – Турция, Пакистан, Ливан.
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