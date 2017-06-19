Джеффу Безосу не хватает 5 миллиардов долларов, чтобы стать самым богатым человеком мира

Фото: AmericaRU.com
В настоящее время Гейтс имеет титул богатейшего человека мира, имя состояние в 89,3 миллиарда долларов. У Безоса есть шансы обогнать его, поскольку он продолжает проявлять интерес к расширению своего бизнеса. Гейтс же, наоборот, - тратит свои деньги.
Бывший генеральный директор Microsoft пообещал отдать не менее половины своих денег за всю свою жизнь через «предоставление залога». Более 150 человек подписали с ним такой контракт, но не Безос.
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