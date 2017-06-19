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Главная страница → Раздел: В миреИспанский матадор погиб во время корриды, запутавшись ногами в плаще
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Испанский матадор погиб во время корриды, запутавшись ногами в плаще


Испанский матадор погиб во время корриды, запутавшись ногами в плаще
Фото: AmericaRU.com
Иван Фандино (Ivan Fandino), ветеран испанской корриды, погиб по время боя быков на юго-западе Франции. Причиной гибели стало то, что он запутался ногами в плаще.

По сообщению ВВС, 36-летний Фандино упал на землю и был затоптан быком по кличке Берп. Бык повредил ему сердце, легкие и почки. Он умер, когда его доставили в больницу.
Это первая смерть матадора во Франции с 1921 года, по данным французской газеты Sud-Ouest, когда Исидоро Мари Фернандо умер на арене в Безье. Зрители на фестивале корриды Aire-sur-l`Adour под Пау на юго-западе Франции были в ужасе, когда они увидели кровь и подброшенного в воздух быком матадора. «Иван был застигнут врасплох и погиб от неудачи, - говорят очевидцы. - Люди думали, что все под контролем. Затем все поняли, что Иван очень сильно пострадал, и его бросились спасать другие матадоры и медики».

Бык также был тяжело ранен. Эта трагедия стала новым поводом для протестов против жестокости корриды. Международное общество защиты животных требует запрета корриды на территории Франции. «Для тысячи быков, жестоко убитых во французских корридах, каждый бой - это трагедия, в которой у них нет шансов избежать долгой и мучительной смерти. Подобные кровопролития должны быть отправлены в книжки по истории, никто не должен терять свою жизнь ради развлечения, будь это человек или животное», - говорится в заявлении. Коррида была объявлена законной во Франции в 2012 году.
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