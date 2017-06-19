В Сакраменто жара бьет рекорд 1945 года

19 июня 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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В Сакраменто, штат Калифорния, жара 18 июня достигла 41 градуса Цельсия. Этот показатель бьет предыдущий температурный рекорд, установленный в 1945 году.Местные синоптики из Национальной службы погоды предупреждают людей о том, чтобы они берегли свое здоровье в условиях повышенной жары. В частности, калифорнийцев предупреждают, что тепловая волна может держаться более недели – это значит, что жара быстро не уйдет. Кроме того, повышенная температура будет чувствоваться уже с утра. Людям советуют сократить двигательную активность, включая тренировки, особенно на открытом воздухе.Те, кто не побеспокоится о том, чтобы защитить себя от жары, может испытать тепловой удар, истощение, обезвоживание и ряд других проблем. Нужно пить больше воды, избегать участков под прямыми солнечными лучами, длительного пребывания у незанавешенного окна. Кроме того, качество воздуха в эти дни будет плохим – существует вероятность пожаров и летних смогов. Это еще одна причина для ограничения активности на открытом воздухе.