Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:57 am | Чикаго 3:57 am | Сан-Франциско 1:57 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Сакраменто жара бьет рекорд 1945 года
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Сакраменто жара бьет рекорд 1945 года


В Сакраменто жара бьет рекорд 1945 года
Фото: AmericaRU.com
В Сакраменто, штат Калифорния, жара 18 июня достигла 41 градуса Цельсия. Этот показатель бьет предыдущий температурный рекорд, установленный в 1945 году.

Местные синоптики из Национальной службы погоды предупреждают людей о том, чтобы они берегли свое здоровье в условиях повышенной жары. В частности, калифорнийцев предупреждают, что тепловая волна может держаться более недели – это значит, что жара быстро не уйдет. Кроме того, повышенная температура будет чувствоваться уже с утра. Людям советуют сократить двигательную активность, включая тренировки, особенно на открытом воздухе.

Те, кто не побеспокоится о том, чтобы защитить себя от жары, может испытать тепловой удар, истощение, обезвоживание и ряд других проблем. Нужно пить больше воды, избегать участков под прямыми солнечными лучами, длительного пребывания у незанавешенного окна. Кроме того, качество воздуха в эти дни будет плохим – существует вероятность пожаров и летних смогов. Это еще одна причина для ограничения активности на открытом воздухе.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114875
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Услуги
Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha! Home Made Russian / Ukrainian Baked Pies from Natasha!
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus