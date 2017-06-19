В Коннектикуте 17-летнего парня сбил поезд

19 июня 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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Управление метрополитена Коннектикута расследует трагический случай, который произошел в воскресенье. Поезд метрополитена сбил 17-летнего местного парня, подросток погиб на месте.Представитель метрополитена заявляет, парень был сбит на станции Кос Коб в Гринвиче около 12 часов утра в воскресенье. Поезд направлялся на север от Центрального вокзала.Почему подросток оказался на путях, пока неизвестно. Личность погибшего также не разглашается. Местные власти расследуют инцидент.