Трамп не находится под расследованием, - адвокат

19 июня 2017 года, 12:15

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) написал в Twitter в пятницу, что стал объектом расследования за то, что уволил директора ФБР. «При этом следствие ведет человек, который велел мне уволить директора ФБР», - подчеркнул он.Однако представители юридической команды Трампа заявил, что президент не является объектом следствия со стороны прокуроров, которые рассматривают вмешательство России в выборы прошлого года, и это противоречит заявлению Президента. С таким заявлением выступил Джей Секулов, один из личных адвокатов Трампа, который представляет его в российском деле.Советники были вынуждены провести послепечатную редакцию твита Трампа. Секулов также выступил в нескольких воскресных ток-шоу, в которых он пытался оправдать высказывание Трампа и убедить общественность, что никакого расследования против Президента нет.