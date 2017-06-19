Трамп не находится под расследованием, - адвокат

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Однако представители юридической команды Трампа заявил, что президент не является объектом следствия со стороны прокуроров, которые рассматривают вмешательство России в выборы прошлого года, и это противоречит заявлению Президента. С таким заявлением выступил Джей Секулов, один из личных адвокатов Трампа, который представляет его в российском деле.
Советники были вынуждены провести послепечатную редакцию твита Трампа. Секулов также выступил в нескольких воскресных ток-шоу, в которых он пытался оправдать высказывание Трампа и убедить общественность, что никакого расследования против Президента нет.
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