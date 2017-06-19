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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп не находится под расследованием, - адвокат
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Трамп не находится под расследованием, - адвокат


Трамп не находится под расследованием, - адвокат
Фото: AmericaRU.com
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) написал в Twitter в пятницу, что стал объектом расследования за то, что уволил директора ФБР. «При этом следствие ведет человек, который велел мне уволить директора ФБР», - подчеркнул он.

Однако представители юридической команды Трампа заявил, что президент не является объектом следствия со стороны прокуроров, которые рассматривают вмешательство России в выборы прошлого года, и это противоречит заявлению Президента. С таким заявлением выступил Джей Секулов, один из личных адвокатов Трампа, который представляет его в российском деле.

Советники были вынуждены провести послепечатную редакцию твита Трампа. Секулов также выступил в нескольких воскресных ток-шоу, в которых он пытался оправдать высказывание Трампа и убедить общественность, что никакого расследования против Президента нет.
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