Как макияж влияет на девочек-подростков?

Фото: AmericaRU.com
Из-за постоянного нанесения макияжа у девочки могут появиться проблемы с кожей, в том числе и акне, от которого сложно избавится. Более того, девочки начинают краситься уже с 11 лет, что является тревожной тенденцией. Во-первых, большая часть косметики на рынке действительно содержит в себе вредные химические вещества. Так как в подростковом возрасте происходят гормональные изменения, химические вещества могут привести к печальным последствиям, таким как бесплодие и рак кожи.
Кроме того, подростки часто делятся косметикой с друзьями, что грозит инфекциями глаз, герпесом, стафилококком. К счастью, все проблемы можно предотвратить, необходимо только ограничить количество макияжа, а также ухаживать за кожей.
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