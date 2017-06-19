Как макияж влияет на девочек-подростков?

19 июня 2017 года, 11:14

Фото: AmericaRU.com

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У сегодняшних американских подростков есть образ, который нужно сохранить, и для многих одной из его составляющих является ежедневное нанесение макияжа. Некоторые молодые девушки даже отказываются выходить и дома без косметики, но так ли это безвредно, как кажется?Из-за постоянного нанесения макияжа у девочки могут появиться проблемы с кожей, в том числе и акне, от которого сложно избавится. Более того, девочки начинают краситься уже с 11 лет, что является тревожной тенденцией. Во-первых, большая часть косметики на рынке действительно содержит в себе вредные химические вещества. Так как в подростковом возрасте происходят гормональные изменения, химические вещества могут привести к печальным последствиям, таким как бесплодие и рак кожи.Кроме того, подростки часто делятся косметикой с друзьями, что грозит инфекциями глаз, герпесом, стафилококком. К счастью, все проблемы можно предотвратить, необходимо только ограничить количество макияжа, а также ухаживать за кожей.