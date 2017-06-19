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Жизнь после смерти? Может быть, в качестве дерева


Жизнь после смерти? Может быть, в качестве дерева
Фото: AmericaRU.com
Если вы хотите, чтобы вас похоронили или кремировали, то есть две серьезные проблемы в современном процессе захоронения: заканчиваются места на кладбище, а также этот процесс загрязняет планету.

Inhabitat, например, называет современное захоронение совершенно «токсичным» . Но новая компания в Барселоне выпустила Bios Urn, урну, в которой прах помещается в землю, а затем останки трансформируются в дерево, передает источник Quartz. Стоимость такой урны составляет всего 150 долларов. Кладбище в Квебеке стало первым, которое выделило место для деревьев из урн. И в зеленых горах Вермонта останки одного человека стали дубом, который, по словам его сына, был бы «мечтой» для его покойного отца.

Для тех, у кого нет открытого пространства для выращивания деревьев, компания придумали Bios Incube, домашний вазон с поддержкой Wi-Fi, стоимостью 450 долларов, который автоматически регулирует рост и полив.
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