В Калифорнии арестовали троих человек, незаконно продававших авокадо

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После получения ордера на обыск стражи порядка округа Вентура задержали трех подозреваемых - 38-летнего Джозефа Валенсуэла (Joseph Valenzuela) из Санта-Пола, 28-летнего Карлоса Чавеса (Carlos Chavez) из Окснарда и 30-летнего Рахим Леблана (Rahim Leblanc) из Окснарда. Полицейские заявили, что расследование началось в конце мая, когда им сообщили о том, что сотрудники Mission Produce осуществляли несанкционированную продажу авокадо. Компания оценивает стоимость украденной продукции более чем на 300 тысяч долларов
Полиция полагает, что подозреваемые продавали авокадо клиентам, которые считали, что они платят Mission Produce. В настоящее время расследование продолжается.
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