Губернатор Невады наложил вето на законопроект, предоставляющий доступ к программе медицинской помощи Medicaid

19 июня 2017 года, 10:00

Фото: AmericaRU.com

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Первый республиканский губернатор посчитал, что Невада не станет первым штатом, который сделает программу медицинской помощи, субсидируемую правительством, доступной для каждого.В пятницу губернатор Брайан Сандовал (Brian Sandoval) наложил вето на Medicaid, которая требует одобрения на федеральном уровне, до того, как она будет узаконена на национальном уровне. В 2012 году решение Сандовала о о расширении Medicaid в рамках известного Закона о доступном медицинском обслуживании президента Барака Обамы (Barack Obama) позволило более чем 210 тысячам взрослых и 13 тысячам детей присоединиться к программе. По данным за апрель, в Medicaid зарегистрировано менее 645 тысяч жителей Невады.В настоящее время право на участие в программе Medicaid в штате Невада и в каждом другом штате ограничено для американцев с низкими доходами. Годовая зарплата на включение в программу составляет менее 16 600 долларов для одного человека, менее 22 400 долларов для семьи из двух человек и менее 40 000 долларов для семьи из пяти человек. Проект закона штата, в какой-то мере, устранит эти барьеры, начиная с 2019 года, и люди со средними доходами будут использовать существующие федеральные налоговые льготы в отношении некоторых планов Medicaid.