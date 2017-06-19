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Главная страница → Раздел: ПолитикаГубернатор Невады наложил вето на законопроект, предоставляющий доступ к программе медицинской помощи Medicaid
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Губернатор Невады наложил вето на законопроект, предоставляющий доступ к программе медицинской помощи Medicaid


Губернатор Невады наложил вето на законопроект, предоставляющий доступ к программе медицинской помощи Medicaid
Фото: AmericaRU.com
Первый республиканский губернатор посчитал, что Невада не станет первым штатом, который сделает программу медицинской помощи, субсидируемую правительством, доступной для каждого.

В пятницу губернатор Брайан Сандовал (Brian Sandoval) наложил вето на Medicaid, которая требует одобрения на федеральном уровне, до того, как она будет узаконена на национальном уровне. В 2012 году решение Сандовала о о расширении Medicaid в рамках известного Закона о доступном медицинском обслуживании президента Барака Обамы (Barack Obama) позволило более чем 210 тысячам взрослых и 13 тысячам детей присоединиться к программе. По данным за апрель, в Medicaid зарегистрировано менее 645 тысяч жителей Невады.

В настоящее время право на участие в программе Medicaid в штате Невада и в каждом другом штате ограничено для американцев с низкими доходами. Годовая зарплата на включение в программу составляет менее 16 600 долларов для одного человека, менее 22 400 долларов для семьи из двух человек и менее 40 000 долларов для семьи из пяти человек. Проект закона штата, в какой-то мере, устранит эти барьеры, начиная с 2019 года, и люди со средними доходами будут использовать существующие федеральные налоговые льготы в отношении некоторых планов Medicaid.
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