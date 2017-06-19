Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек

Фото: AmericaRU.com
Большинство жертв были найдены мертвыми в своих автомобилях, когда они пытались покинуть центральную лесистую местность в Педроган-Гранди. Сотни сотрудников Службы пожарной охраны продолжают сражаться с пламенем на нескольких фронтах. Премьер-министр Португалии Антонио Коста (Antonio Costa) назвал пожар «самой большой трагедией, которую мы наблюдали в последние годы». По его словам, причиной пожара стал удар молнии.
Четыре пожарных входят в число 54 человек, получивших ранения в результате пожара, который бушует в нескольких частях горной зоны, примерно в 200 километрах к северо-востоку от столицы страны, Лиссабона. Есть опасения, что число погибших может возрасти, поскольку несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.
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