В результате столкновение парома с причалом в Массачусетсе 18 человек получили ранения

19 июня 2017 года, 09:20

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, в Гианнисе, штат Массачусетс, быстроходный паром врезался в причал, получил пробоину и начал тонуть. В результате инцидента 18 человек получили ранения.Начальник Службы пожарной охраны Гианниса Дин Мелансон (Dean Melanson) заявил, что в субботу 15 человек были доставлены в больницу. Остальные трое получили ранения, которые не требовали их госпитализации.Паром «Iyanough» врезался в причал, после чего застрял в скалах около 10 часов вечера в пятницу. Он следовал по маршруту из Нантакета в Гианнис. На борту судна находились 48 пассажиров, 6 членов экипажа и 3 сотрудника службы общественного питания.В заявлении береговой охраны говорится, что шторм, скользкие скалы и сильный ветер препятствовали усилиям спасателей, но все пассажиры были доставлены в безопасное место. Причина столкновения не известна, в настоящее время ведется расследование.