В результате столкновение парома с причалом в Массачусетсе 18 человек получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Начальник Службы пожарной охраны Гианниса Дин Мелансон (Dean Melanson) заявил, что в субботу 15 человек были доставлены в больницу. Остальные трое получили ранения, которые не требовали их госпитализации.
Паром «Iyanough» врезался в причал, после чего застрял в скалах около 10 часов вечера в пятницу. Он следовал по маршруту из Нантакета в Гианнис. На борту судна находились 48 пассажиров, 6 членов экипажа и 3 сотрудника службы общественного питания.
В заявлении береговой охраны говорится, что шторм, скользкие скалы и сильный ветер препятствовали усилиям спасателей, но все пассажиры были доставлены в безопасное место. Причина столкновения не известна, в настоящее время ведется расследование.
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