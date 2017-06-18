Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:26 am | Чикаго 5:26 am | Сан-Франциско 3:26 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДиКаприо вернул Оскар Марлона Брандо
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

ДиКаприо вернул «Оскар» Марлона Брандо


ДиКаприо вернул Оскар Марлона Брандо
Фото: AmericaRU.com
Американский актер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) передал «Оскар», которым был награжден Марлон Брандо, американским следователям в рамках дела об отмывании денег через малайзийский инвестиционный фонд.

ДиКаприо также передал властям другие неизвестные предметы, которые он принял в качестве подарков для благотворительного аукциона, полученных от фонда 1MDB, ставшего объектом расследования.

В июле голливудская продюсерская компания Red Granite была обвинена в использовании 100 миллионов долларов США от фонда 1MDB, эта компания финансировала фильм с участием Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит». В октябре актер заявил, что будет передавать правоохранителям любые подарки или пожертвования, если они будут получены из сомнительных источников.

«Мистер ДиКаприо инициировал возвращение этих предметов, которые были получены им с целью включения в ежегодный благотворительный аукцион в интересах его личного фонда», - говорится в заявлении представителей звезды. В рамках этой инициативы он вернул «Оскар», выигранный Марлоном Брандо, который был вручен Леонардо ДиКаприо в качестве подарка от Red Granite как благодарность за работу в «Волке с Уолл-стрит».

Личный фонд ДиКаприо, созданный в 1998 году, поддерживает ряд экологических проектов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114857
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus