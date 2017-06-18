ДиКаприо вернул «Оскар» Марлона Брандо

Фото: AmericaRU.com
ДиКаприо также передал властям другие неизвестные предметы, которые он принял в качестве подарков для благотворительного аукциона, полученных от фонда 1MDB, ставшего объектом расследования.
В июле голливудская продюсерская компания Red Granite была обвинена в использовании 100 миллионов долларов США от фонда 1MDB, эта компания финансировала фильм с участием Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит». В октябре актер заявил, что будет передавать правоохранителям любые подарки или пожертвования, если они будут получены из сомнительных источников.
«Мистер ДиКаприо инициировал возвращение этих предметов, которые были получены им с целью включения в ежегодный благотворительный аукцион в интересах его личного фонда», - говорится в заявлении представителей звезды. В рамках этой инициативы он вернул «Оскар», выигранный Марлоном Брандо, который был вручен Леонардо ДиКаприо в качестве подарка от Red Granite как благодарность за работу в «Волке с Уолл-стрит».
Личный фонд ДиКаприо, созданный в 1998 году, поддерживает ряд экологических проектов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Бейонсе родила близнецов →
- «Тачки 3» возглавили американский прокат →
- Джин Симмонс хочет запатентовать знаменитый жест любителей рока – «рога дьявола» →
- Майли Сайрус назвала странную причину, почему она решила бросить курить марихуану →
- Доктор, ставший участником «America Got Talent», погиб в автокатастрофе до выхода номера в эфире →
- Звезда YouTube Остин Джонс обвиняется в детской порнографии →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114857
http://www.americaru.com/news/114857