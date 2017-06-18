ДиКаприо вернул «Оскар» Марлона Брандо

18 июня 2017 года, 13:55

Фото: AmericaRU.com

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Американский актер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) передал «Оскар», которым был награжден Марлон Брандо, американским следователям в рамках дела об отмывании денег через малайзийский инвестиционный фонд.ДиКаприо также передал властям другие неизвестные предметы, которые он принял в качестве подарков для благотворительного аукциона, полученных от фонда 1MDB, ставшего объектом расследования.В июле голливудская продюсерская компания Red Granite была обвинена в использовании 100 миллионов долларов США от фонда 1MDB, эта компания финансировала фильм с участием Ди Каприо «Волк с Уолл-стрит». В октябре актер заявил, что будет передавать правоохранителям любые подарки или пожертвования, если они будут получены из сомнительных источников.«Мистер ДиКаприо инициировал возвращение этих предметов, которые были получены им с целью включения в ежегодный благотворительный аукцион в интересах его личного фонда», - говорится в заявлении представителей звезды. В рамках этой инициативы он вернул «Оскар», выигранный Марлоном Брандо, который был вручен Леонардо ДиКаприо в качестве подарка от Red Granite как благодарность за работу в «Волке с Уолл-стрит».Личный фонд ДиКаприо, созданный в 1998 году, поддерживает ряд экологических проектов.