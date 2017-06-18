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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБейонсе родила близнецов
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Бейонсе родила близнецов


Бейонсе родила близнецов
Фото: AmericaRU.com
У американской певицы Бейонсе (Beyonce) и ее мужа, рэпера Джей Зи (Jay Z) вновь стали родителями – у пары родились близнецы.

Us Weekly сообщает, что певица родила на этой неделе, и эту информацию подтверждают источники, близкие к семье. Другая информация пока не разглашается. Ранее у Бейонсе и Джейзи Зи родилась дочь Блю Айви Картер, ей сейчас 5 лет.

Ожидая близнецов, создатель «Lemonade» сделал Instagram своей главной творческой платформой 2017 года. Она регулярно публиковала фото своей беременности в этой социальной сети.
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