Бейонсе родила близнецов

18 июня 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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У американской певицы Бейонсе (Beyonce) и ее мужа, рэпера Джей Зи (Jay Z) вновь стали родителями – у пары родились близнецы.Us Weekly сообщает, что певица родила на этой неделе, и эту информацию подтверждают источники, близкие к семье. Другая информация пока не разглашается. Ранее у Бейонсе и Джейзи Зи родилась дочь Блю Айви Картер, ей сейчас 5 лет.Ожидая близнецов, создатель «Lemonade» сделал Instagram своей главной творческой платформой 2017 года. Она регулярно публиковала фото своей беременности в этой социальной сети.