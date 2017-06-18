Бейонсе родила близнецов

Фото: AmericaRU.com
Us Weekly сообщает, что певица родила на этой неделе, и эту информацию подтверждают источники, близкие к семье. Другая информация пока не разглашается. Ранее у Бейонсе и Джейзи Зи родилась дочь Блю Айви Картер, ей сейчас 5 лет.
Ожидая близнецов, создатель «Lemonade» сделал Instagram своей главной творческой платформой 2017 года. Она регулярно публиковала фото своей беременности в этой социальной сети.
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