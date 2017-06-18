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Насколько может упасть температура во время полного солнечного затмения?


Насколько может упасть температура во время полного солнечного затмения?
Фото: AmericaRU.com
Во время полного солнечного затмения наблюдатели отмечают значительное падение температуры.

Во время полного солнечного затмения, которое американцы будут наблюдать 21 августа 2017 года, луна полностью закроет диск солнца, и это явление будет видно от Орегона до Южной Каролины. В течение этого периода будет ощущаться внезапное падение температуры, сообщают специалисты.

Во время полного солнечного затмения 9 декабря 1834 года в некоторых местах затмение привело к падению температуры на 10-15 градусов Цельсия. Во время полного солнечного затмения на норвежском острове Свальбард в марте 2015 года температура снизилась от минус 13 до минус 21 градуса Цельсия.

Изменение температуры во время полного затмения будет зависеть от местоположения и времени года. Падение температуры будет аналогично разнице между температурой в полдень и температурой сразу после захода солнца, только это происходит более внезапно, поэтому это часто является одним из очень заметных Эффекты полного солнечного затмения.

Рик Фейнберг (Rick Feinberg), глава отдела по связям с общественностью Американского астрономического общества, говорит, что в этот раз жители США почувствуют падение температуры на 5 градусов Цельсия.
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