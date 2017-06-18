Американец получил 1,15 миллионов долларов за то, что ему по ошибке удалили тестикулу

18 июня 2017 года, 12:45

Фото: AmericaRU.com

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После того, как Стивену Хейнсу (Steven Haines) из Пенсильвании удалили одну из тестикул по ошибке, ему выплатили компенсацию в размере 1,15 миллионов долларов.Мужчина обратился в суд после ошибочной операции, и присяжные вынесли решение о выплате крупной суммы компенсации за то, что хирург по ошибке лишил его здорового яичка.Стивен Хейнс страдал хронической болью в правом яичке около 15 лет, и в конце концов он решил обратиться к врачу. Он консультировался с урологом Спенсером Лонгом в 2013 году, и врач предложил операцию по удалению.Операция была выполнена в мемориальной больнице Блэйра в Хантингдоне, но хирург по ошибке удалил левую здоровую тестикулу. 54-летний американец был в шоке и подал в суд на хирурга. Кроме того, Хейнсу придется проходить заместительную терапию до конца жизни.